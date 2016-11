Billy Bob Thornton: Bald Film mit Brad Pitt?

Mittwoch, 16. November 2016, 19:37 Uhr

Angelina Jolies einstiger Gatte Billy Bob Thornton (61) will offenbar mit deren bald Ex Brad Pitt (52) gemeinsame Sache machen. Gegenüber dem ‚Playboy’ verriet der zweite Ehemann der Schauspielerin, dass er auch schon eine genaue Vorstellung von der Rolle der beiden in einem Film habe.

Er erklärte: „Das könnte die Leute überraschen aber ich würde es lieben, einen Film gemeinsam mit Brad Pitt zu machen.“ Und der ‚Fargo’-Star fuhr begeistert fort: „Ich denke, wir wären toll zusammen. Wir würden ein paar Südstaatenjungs spielen.“ Vielleicht hat diese Aussage ja ein Filmproduzent gehört und bietet beiden bald ein entsprechendes Drehbuch an. Genügend Gesprächsstoff sollten die Schauspieler nach ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit Hollywoodstar Angelina Jolie in den Drehpausen auch haben.

Billy Bob Thornton heiratete die 41-Jährige im Mai 2000, nachdem sie sich am Set des Streifens ‚Turbulenzen – und andere Katastrophen’ kennengelernt hatten.

Drei Jahre später ließen sie sich jedoch schon wieder scheiden. Dazu verriet der Schauspieler erst kürzlich gegenüber dem ‚GQ’-Magazin, dass er sich ihr nicht ebenbürtig empfand. Er erzählte: „Ich fühlte mich niemals gut genug für sie. Sie ging immer aus und traf ‚UN’-Leute, den Präsidenten, die Adoptions-Agentur.“ Er hätte es deswegen damals immer als sehr hart gefunden, mit ihren hohen Standards zu leben und sich deshalb immer minderwertig gefühlt. (CS)

Foto: WENN.com