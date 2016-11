Erster Trailer zeigt Natalie Portman als trauernde Jackie Kennedy

Mittwoch, 16. November 2016, 11:14 Uhr

Nachdem vor einem Monat ein Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, steht jetzt der offizielle Trailer zu „Jackie“ im Netz.

Die hochschwangere Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (35, „Black Swan“) gibt im ersten Trailer für das Drama „Jackie“ einen Vorgeschmack auf ihre Rolle als ehemalige First Lady Jacqueline Kennedy.Die gut zweiminütigen Sequenzen zeigen die ganze Bandbreite, von der eleganten Kennedy-Gattin bis zur verzweifelten Witwe. „Jackie“ erzählt vom Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 aus Sicht seiner Frau. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín zieht das Biopic als Psychodrama um die Gefühle der Witwe auf.

In den USA läuft der Film im Dezember an und hat somit noch Chancen für eine Oscar-Nominierung. Ende Januar soll „Jackie“ in die deutschen Kinos kommen.

Foto: WENN.com