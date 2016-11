Neuer Edeka-Clip: Der einsame Opa war gestern

Mittwoch, 16. November 2016, 18:39 Uhr

Nachdem die Handelskette letztes Jahr mit einem einsamen Opa an die Gefühle unserer Mitbürger und vor allem die Familienmitglieder darunter appellierte, gibt es in diesem Jahr einen neuen Spot.

Zum Start in die Weihnachtssaison ruft Edeka dazu auf, sich vor allem an den Festtagen auf das zu besinnen, was wirklich zählt: Zeit mit der Familie und den Freunden zu verbringen. Heute startet die neue Weihnachtskampagne, die das Thema „Zeitschenken“ auf allen Kanälen in den Mittelpunkt stellt. Die Herzstücke sind der neue Online-Clip #Zeitschenken sowie eine ganz besondere Geschenkidee: Zeitgutscheine. 30 Cent des Verkaufserlöses gehen an die Initiative „Ein Herz für Kinder“.

Stress und Hektik sind besonders in der Vorweihnachtszeit für viele ein ständiger Begleiter. Doch dass es Wichtigeres gibt, als von einem Termin zum nächsten zu hetzen, verdeutlicht der neue EDEKA-Online-Clip #Zeitschenken. Er zeigt vielbeschäftigte Eltern, die nicht bemerken, dass ihre Kinder in all der Hektik zu kurz kommen. Der emotionale Film erinnert uns daran, worauf es wirklich ankommt: mehr Zeit für die Liebsten.

Für all diejenigen, die dieses Jahr an Weihnachten ihre Zeit verschenken wollen, sind bei EDEKA „Zeitgutscheine“ erhältlich. Ob Kinobesuch oder gemeinsames Essen: Jeder Wunsch kann individuell auf die Rückseite der Gutscheinkarte eingetragen werden. Als Überraschung befindet sich auf der Vorderseite zusätzlich ein leckeres Schokoladenherz. Das Besondere: Mit dem Kauf des Gutscheins machen die Kunden nicht nur ihren Liebsten eine Freude, sondern tun gleichzeitig etwas Gutes, denn 30 Cent des Verkaufserlöses pro Gutschein gehen an die Initiative „Ein Herz für Kinder“. Mit der Spendensumme werden verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt, darunter das Tabaluga-Haus „Gut Dietlhofen“ der Peter Maffay Stiftung.

Die EDEKA-Weihnachtskampagne läuft auf allen Kanälen. So zeigt der neue TV-Spot „Extrawurst“ auf humorvolle Weise, welches Weihnachtsmenü besonders viel Zeit für die Familie lässt.

Foto/Video: Edeka