Ricky Martin frisch verlobt mit eigener Las-Vegas-Show

Mittwoch, 16. November 2016, 17:04 Uhr

Latino-Sänger Ricky Martin (44) bekommt eine Las-Vegas-Show. Das verkündete der ‚Livin‘ la Vida Loca’-Interpret am Mittwoch (16. November) freudestrahlend bei US-Moderatorin Ellen DeGeneres (58) in deren Sendung.

Der Sänger teilte dem Publikum ganz aufgeregt mit: „Ich werde in Vegas sein, ich habe eine Show in Vegas! Ja, ja, ja, ja, ja! Ich bin wirklich glücklich.“ Und er ergänzte: „Ihr seid alle eingeladen“, wobei die Moderatorin verkündete, dass alle Zuschauer im Studio ein paar Gratis-Tickets zu seinem anstehenden Konzert erhalten. Das war aber noch nicht alles. Dazu gab es nämlich noch zwei freie Übernachtungen im Las-Vegas-Resort ‚Monte Carlo’, wo der Musiker auftreten wird. Damit kann sich der Latino-Star in eine Reihe mit solchen Musikgrößen wie Jennifer Lopez (47), Mariah Carey (46), Britney Spears (34) oder Céline Dion (48) stellen, die ebenfalls eine Las-Vegas-Show haben oder hatten.

Ricky Martin war zuletzt mit seinem zehnten Album ‚ A Quien Quiera Escucha’, das im Februar 2015 erschien, auf Welttour. Tickets für seine Las-Vegas-Show sollen laut ‚Daily Mail’ ab kommendem Montag erhältlich sein.

Bei Ellen DeGeneres hat Ricky Martin übrigens auch noch verraten, dass er sich mit seinem Lebenspartner Jwan Yosef verlobt hat. Die beiden sind bereits seit über einem Jahr ein Paar. Er erzählte über den emotionalen Moment: „Ich habe ihn gefragt. Ich war wirklich nervös aber bin auf die Knie gegangen und habe die kleine Metallbox herausgeholt, die ich in einem kleinen Samtbeutel hatte. Und statt zu sagen: ‚Willst du mich heiraten’, sagte ich: ‚Ich habe etwas für dich!’. Schlecht. Und dann antwortete er: ‚Ja’ und ich sagte: ‚Ich will mein Leben mit dir verbringen’ und er entgegnete: ‚Wie lautet die Frage?’ Und der Sänger antwortete: „Willst du mich heiraten?“

Es sei ein wunderschönes Erlebnis gewesen, wie Ricky Martin weiter verriet. Er war dann auch so in dem Moment gefangen, dass er 30 Minuten später noch mal nachfragen musste: „Warte, hast du ‚Ja’ gesagt?’ Na, da bleibt dem Paar doch nur alles Gute zu wünschen! (CS)