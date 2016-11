Rihanna: Fettes Album-Box-Set für ihre Fans

Mittwoch, 16. November 2016, 14:27 Uhr

Rihanna veröffentlicht ein Vinyl-Box-Set mit ihren acht Studioalben. Der ‚Umbrella’-Star hat Großes für seine treuen Fans vorbereitet. Elf Jahre ist es mittlerweile her, seit die brünette Schönheit ihre erste Single veröffentlicht hatte.

Bisher hat sie weltweit fast 200 Millionen Tonträger verkauft und zählt zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. Für die Sängerin scheinbar der richtige Moment, um ihre Fans mit einem besonderen Spezial zu beschenken: Ihre Alben ‚Music Of The Sun’, ‚A Girl Like Me’, ‚Good Girl Gone Bad’, ‚Rated R’, ‚Loud’, ‚Talk That Talk’, ‚Unapologetic’, und das diesjährige ‚Anti’ werden in einem großen Gesamtpaket verkauft. Laut ‚The Vinyl Factory’ soll das Box-Set mit größeren Textheften kommen, die zu einem 186-seitigen gebundenen Buch zusammengefasst wurden. Auf die Hülle soll die Unterschrift der Interpretin gedruckt werden.

Für fünf der Alben der 28-Jährigen wird es das erste Mal sein, dass sie auch als Schallplatten erscheinen. Die Schallplatten-Kollektion soll am 16. Dezember erscheinen. Wie viel das große Musik-Paket kosten wird, ist allerdings noch ungewiss. Auch Rihannas Duett mit Ne-Yo – ‚I Hate that I Love You’ – wird unter den ausgewählten Tracks sein. Der Song war auf ihrem dritten Studioalbum ‚Good Girl Gone Bad’ erschienen.

Foto: WENN.com