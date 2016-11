Til Schweiger eröffnete Kindergarten

Mittwoch, 16. November 2016, 18:48 Uhr

Der Schauspieler hat Wort gehalten und eine Kindertagesstätte in einer Flüchtlingsaufnahme in Osnabrück zu großen Teilen mitfinanziert.

Til Schweiger („Honig im Kopf“) hat am Mittwoch eine von seiner Stiftung maßgeblich mitfinanzierte Kindertagesstätte in einer Flüchtlingsaufnahme in Osnabrück eröffnet. „Es erfüllt mich mit Freude“, sagte Schweiger.

Gerade in einer Zeit, in der sich der Wind gegen die Flüchtlinge drehe, sei es wichtig, ihnen zu helfen. „Die Menschen, die hergekommen sind, die müssen wir integrieren, sonst schaffen wir das nächste große Problem“, sagte er. Man dürfe nicht auf Populisten hören, die behaupteten, man könne die Flüchtlinge wieder zurückschicken. „Die wissen genau, dass das nicht geht.“

Seine Stiftung, die Til Schweiger Foundation, habe insgesamt 500 000 Euro in die Osnabrücker Flüchtlingsaufnahmestelle des Landes fließen lassen, erklärte der Künstler. Ziel der im vergangenen Jahr gegründeten Stiftung sei es, grundsätzlich Kindern zu helfen, nicht nur Flüchtlingen. Die Stiftung habe bislang rund zwei Millionen Euro Spenden gesammelt und wolle damit vor allem Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder finanzieren.

Til Schweiger habe mit seinem Engagement Rückgrat bewiesen, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Er wünsche sich, dass noch mehr Menschen aus der Kreativbranche seinem Vorbild folgen. (dpa)

Foto: Rainer Jensen