Best Dress of the Day (414): Cara Delevingne und Co.

Donnerstag, 17. November 2016, 17:41 Uhr

Am Dienstag wurden die „Women of the Year“-Awards von der Modezeitschrift Glamour in Los Angeles vergeben. Zu diesem feierlichen Ereignis erschienen unter anderem Topmodel Cara Delevingne und Schauspielerin Amber Heard auf dem roten Teppich.

Cara Delevingne in Elie Saab

Speziell Cara konnte mit ihrer ausgefallenen, bodenlangen Robe von Elie Saab punkten. Das edle Dress überzeugte mit raffinierter, schwarzer Spitze und semi-transparentem Material, welches für einen glamourösen und gleichzeitig rockigen Wow-Effekt sorgte. Eine kleine Schleppe und Volants an den Ärmeln überzeugten als das gewisse „Etwas“.

Dazu kombinierte die 24-Jährige goldenen Schmuck und betonte ihre Lippen in einem edlen Rotton.

Jenna Dewan Tatum in Solace London

Auch Schauspielerin Jenna Dewan Tatum, Ehefrau von Hollywoodliebling Channing Tatum, sorgte mit ihrem gewagten Outfit für Aufsehen. Die 35-Jährige präsentierte sich in einer extravaganten, grünen Kreation von Solace London. Das moderne Trendteil betörte mit edlem Neckholder-Schnitt, einem ausgefallenen Gürtel um die Taille und einem hoch geschlitzten Rock.

Zu ihrem ausgefallenen Einteiler wählte Jenna schwarze, klassische Riemchensandaletten und stellte ihren modernen Long-Bob zur Schau. (HA)

Fotos: FayesVision/WENN.com