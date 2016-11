Jamie Oliver will Restaurant in München eröffnen

Donnerstag, 17. November 2016, 19:39 Uhr

Bisher hat sich der britische Star-Koch Jamie Oliver noch nicht in Deutschland gastronomisch niedergelassen. Das dürfte sich bald ändern.

Jamie Oliver (41) will nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ in München ein Restaurant eröffnen. Man sei in der bayerischen Landeshauptstadt fündig geworden, bestätigte der Gastro-Experte Markus Eirund, der nach eigenen Angaben für die Kette „Jamie’s Italian“ auf Standortsuche geht, der Deutschen Presse-Agentur. Näheres werde Oliver im Dezember persönlich bei einer Pressekonferenz verkünden. Eirund ist den Angaben zufolge für den Niederländer Willem Tielemann tätig, einen Franchise-Nehmer der Kette „Jamie’s Italian“.

Bislang gibt es kein Jamie-Oliver-Restaurant in Deutschland. Ursprünglich sei in München die Übernahme eines Restaurants im Bayerischen Nationalmuseum geplant gewesen; die Pläne seien allerdings inzwischen wieder vom Tisch. Über den künftigen Standort wurde noch nichts bekannt gegeben.

Oliver („Jamies 15-Minuten-Küche“) gehört zu den bekanntesten Köchen überhaupt. Er betreibt mehrere Restaurants, hat unzählige Kochbücher auf den Markt gebracht und ist in verschiedenen Shows rund ums Kochen zu sehen. In seiner britischen Heimat ist er ein Superstar. (dpa)

Foto: David Sandison