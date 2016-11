Joelina Drews und Marc Aurel haben sich getrennt

Donnerstag, 17. November 2016, 9:09 Uhr

Joelina Drews hat sich von ihrem Freund und TV-Tanzpartner Marc Aurel Zeeb getrennt. Es wurde schon länger gemunkelt, ob sich die schöne Tochter des Star-Schlagersängers von ‚DSDS’-Sänger Marc Aurel Zeeb getrennt hat.

Schon seit der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht Ende Oktober wurden die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Dann sorgte ein Instagram-Bild samt Dokumentation eines Fremdflirts für ordentlich Wirbel:

Der 21-Jährige war auf einem Foto mit der diesjährigen ‚Promi Big Brother’-Kandidatin Jessica Paszka zu sehen. Joelina selbst äußerte sich sogar zu dem Post und kommentierte: „Ist mir egal“ und „Das Leben ist schön“. Doch besiegelte der Post und die Kommentare Joelinas auch endgültig die Trennung des ehemaligen Traumpaares? Gegenüber der ‚Bild’-Zeitung verriet die Tochter von Jürgen Drews: „Ich bin glücklicher Single!“





Nach rund zwei Jahren nun also das überraschende Aus. Auch ihr berühmter Papa unterstütze sie weiterhin stark, wie sie der Zeitung weiter erzählte: „Mein Vater unterstützt mich immer. Meine Eltern sind für mich ein Anker. Wenn es mir nicht gut geht, sagt er mir: ‚Lass den Kopf nicht hängen. Du musst immer weitermachen’.“. Und Platz beziehungsweise Zeit gäbe es für einen Neuen an ihrer Seite auch noch nicht: „Im Moment konzentriere ich mich auf meine Musik, bin in der heißen Phase mit meinem neuen Album. Ich habe schon dreißig bis vierzig Songs aufgenommen, die ich teilweise auch selbst geschrieben habe. Im nächsten Jahr kommt mein Album. Das werden sehr emotionale Pop-Songs, die sehr nach mir klingen.“

Und auch Jessica Paszka scheint mit Marc Aurel nicht weiter gemacht zu haben: Sie ließ sich diese Woche an der Seite von Rocco Stark auf einem roten Teppich in Berlin blicken.

Foto: WENN.com