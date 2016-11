"La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone: Neuer Trailer

Donnerstag, 17. November 2016, 15:14 Uhr

Seit heute entführt der neue Haupttrailer zu „La La Land“ in die Stadt der Träume und gibt einen atmosphärischen Einblick in die bezaubernde Liebesgeschichte von Regie-Wunderkind Damien Chazelle („Whiplash“).

Prämiert mit dem begehrten Publikumspreis des 41. Toronto International Film Festival vereint der Musikfilm eines der schönsten Kinopaare („Crazy, Stupid, Love“) wieder auf der Leinwand: Ryan Gosling und Emma Stone – die bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig für ihre Rolle als Beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. Beide brillieren in dieser virtuos inszenierten Geschichte einer großen Liebe, die zugleich auch eine Hommage an die Kraft des Träumens ist.

Mit seinem zweiten Kinofilm gelingt dem Regie-Wunderkind Damien Chazelle (Oscar-Nominierung für „Whiplash“) eine bezaubernde Liebeserklärung an das Leben und L.A., die Stadt der Träume. „La La Land“ ist eine Neuerfindung des Musicals – und führt eines der schönsten Leinwand-Paare nach „Crazy, Stupid, Love“ wieder zueinander: Ryan Gosling („Drive“; Oscar-Nominierung für „Half Nelson“) und Emma Stone (Oscar-Nominierung für „Birdman“; „The Amazing Spider-Man 2“) berühren mit selbst performten Songs und mitreißenden Tanznummern in einer traumhaft inszenierten Liebesgeschichte. Großes, musikalisches Gefühlskino!

Fotos: Studiocanal