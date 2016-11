Leonard Cohen ist vor seinem Tod gestürzt

Donnerstag, 17. November 2016, 11:49 Uhr

Leonard Cohen ist vor seinem Tod in seinem Haus gestürzt. Anschließend schlief er friedlich ein – und sollte nie wieder aufwachen.

Der kanadische Musiker ist in der Nacht des 7. Novembers von uns gegangen, bisher blieb die Todesursache noch unklar. Sein Manager Robert Kory erklärte nun gegenüber der ‚New York Times‘, dass er plötzlich, unerwartet und friedlich im Schlaf gestorben sei. Der 82-Jährige lebte in Los Angeles.

Mehr zu Leonard Cohen: Seine düsteren Abschiedslieder

Der Songwriter wurde bereits im engen Kreise der Familie und Freunde am 10. November auf dem ‚Montreal’s Shaar Hashomayim‘-Friedhof beerdigt. Damit folgten seine Kinder Adam und Lorca genau Cohens Testamentwünschen. Rabbi Adam Scheier hatte vorher dem ‚Rolling Stones‘-Magazine verraten, dass der ‚Hallelujah‘-Sänger in Montreal in einer traditionellen jüdischen Zeremonie bei seiner Familie beigesetzt werden wolle. Er denke an seinen Vater und an die Mischung aus Selbstironie und Würde, die ihm so eigen gewesen sei. „Diese nahbare Eleganz, sein Charisma ohne Dreistigkeit, seine altertümliche Gentleman-Art und all diese handgeschmiedete Arbeit. Es gibt so viel, für das ich meinem Vater gern noch ein letztes Mal danken würde.“ (Bang)

Foto: WENN.com