Nicole Kidman fällt Entscheidungen nicht allein

In der Familie der australischen Schauspielerin Nicole Kidman geht es ziemlich demokratisch zu. Auch ihre Kinder haben ein Wörtchen mitzureden, ob sie ein Engagement annimmt oder nicht.

Die 49-Jährige und ihr gleichaltriger Ehemann Keith Urban binden ihre Kinder in die Karriereplanungen ein. „Wir entscheiden manchmal in einer Familienbesprechung, ob wir für eine bestimmte Zeit an einen anderen Ort ziehen, damit Mummy dort einen Film drehen oder Daddy etwas machen kann“, erklärte der Hollywood-Star am Mittwoch (Ortszeit) der australischen „Today Show“. „Es ist ein Balanceakt.“

Manchmal ginge der Daumen bei den Kindern auch nach unten, etwa als sie sie eine Theaterrolle in New York übernehmen wollte. „Beide Kinder haben „Nein“ gesagt. Und mein Mann meinte: „Ich hoffe, nicht““, erklärte Kidman. Dabei hätte sie das Engagement gerne angenommen. „Aber das passiert, wenn man als Schauspielerin der Familie die höchste Priorität einräumt.“

Die Oscar-Preisträgerin („The Hours“) und Country-Musiker Urban sind seit zehn Jahren verheiratet und haben zwei Töchter im Alter von fünf und acht Jahren. Die Familie lebt die meiste Zeit in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee). Mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise adoptierte Kidman außerdem zwei Kinder, die bei dem Vater leben. (dpa)

