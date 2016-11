Rocco Stark: Datet er dieses Bachelor-Babe?

Donnerstag, 17. November 2016, 8:20 Uhr

Sind Rocco Stark und ‚Big Brother’-Star Jessica Paszka etwa ein Paar? Der Ochsenknecht-Sohn erlangte durch seine Teilnahme an der ‚RTL’-Show ‚Ich bin ein Star – Holt micht hier raus!’ vor vier Jahren erstmals größere Bekanntheit.

Damals auch besonders deshalb, weil er im Promi-Dschungel die Mutter seiner Tochter, ‚DSDS’-Sternchen Kim „Gloss“ Debkowski, kennen und lieben lernte. Im Sommer 2013 gab das Paar dann jedoch auf den sozialen Netzwerken seine Trennung bekannt. Von Anfang 2016 an war der Schauspieler schließlich mit der ‚Bachelor’-Kandidatin Angelina Heger liiert, die nun den ‚Bachelor’ Leonard Freier an ihrer Seite hat. Auch Rocco hat sich womöglich wieder unter den ‚Bachelor’-Kandidatinnen eine neue Liebe gesucht.

Bei der Enthüllung der Wachsfigur von Justin Bieber bei ‚Madame Tussauds’ in Berlin kam der junge Unternehmer in Begleitung einer nicht unbekannten Dame: TV-Star Jessica Paszka besuchte die Ausstellung gemeinsam mit dem Vater einer Tochter. Gegenüber ‚Promiflash’ verriet der 30-Jährige: „Wir kennen uns schon seit einiger Zeit“. Für viele Anwesende wirkte der gemeinsame Auftritt jedoch nicht wie einer enger Freunde. Laut Besuchern sollen sich die beiden immer wieder tief in die Augen geschaut, gekichert und sich ständig berührt haben. Hach Gottchen!

Und auch der 26-jährige ‚Promi Big Brother’-Star sorgte nicht für weniger Gesprächsstoff: „Rocco ist gerade Single und ich auch.“ Brisant an der ganzen Sache ist jedoch, dass Roccos Ex Angelina und Jessica sich durch die gleichzeitige Teilnahme an der selben ‚Bachelor’-Staffel kennen.

Foto: WENN.com/Hoffmann