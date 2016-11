Andrew Garfield in "Hacksaw Ridge": Der deutsche Trailer

Freitag, 18. November 2016, 15:00 Uhr

Mit einem Paukenschlag meldet sich Oscar-Preisträger Mel Gibson („Apocalypto“, „Braveheart“) nach zehn Jahren als Regisseur zurück.

In spektakulären Bildern und mit hypnotisierender Wucht beweist er mit „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“ aufs Neue seine Meisterschaft, atemberaubende Geschichten voller Intensität, Emotion und perfektem Timing zu erzählen. Kraftvoll, unmittelbar und visuell überwältigend begeistern der „Braveheart“-Regisseur und Hauptdarsteller Andrew Garfield („The Amazing Spider-Man“, „Social Network“) mit einem packenden, auf einer wahren Begebenheit beruhenden Epos um einen außergewöhnlichen Helden und eine der erbittertsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges.

Nun steht auch der erste deutsche Trailer zur Verfügung!

Und darum geht’s: Zweiter Weltkrieg im Frühling 1945: Während des Kampfes um die japanische Insel Okinawa sticht ein einziger Mann aus der Masse der US-Soldaten heraus. Der Kriegsdienstverweigerer Desmond Doss (Andrew Garfield) riskiert alles und kämpft unbewaffnet bis zur völligen Erschöpfung für das Leben seiner verwundeten Kameraden. Was später als Heldentat belohnt werden soll, beschert Desmond Doss zunächst großes Misstrauen und Verachtung in den eigenen Reihen. Dennoch setzt er sich unerschrocken für seine Prinzipien ein und rettet in der entscheidenden Schlacht unzähligen Männern das Leben.

Fotos: Universum