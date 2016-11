Charts der Woche: Shindy auf Platz eins

Freitag, 18. November 2016, 15:28 Uhr

Deutschrapper Shindy macht aus Träumen Realität. Der bei bushidoersguterjunge unter Vertrag stehende Künstler landet seine vierte Nummer eins und erfüllt sich seine „Dreams“ an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Shindy hat einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz und verbannt Unheilig („Von Mensch zu Mensch“) an die fünfte Stelle.

Durch den Tod von Singer/Songwriter-Legende Leonard Cohen klettern dessen Tonträgerverkäufe rapide in die Höhe. Der aktuelle Longplayer „You Want It Darker“ schießt von zwölf auf zwei; dazu sind fünf weitere Veröffentlichungen dabei, von denen „The Essential Leonard Cohen“ (31) und „Greatest Hits“ (35) am besten abschneiden.

Zwei britische Musikgrößen teilen die Positionen drei und vier unter sich auf: Sting veröffentlicht mit „57th & 9th“ seine erste Rock/Pop-Platte seit vielen Jahren; die Rolling Stones blicken in Richtung „Havana Moon“ und versüßen ihren Fans die Wartezeit bis zum neuen Album „Blue & Lonesome“, das im Dezember erscheint.

Auch die Weihnachtszeit hält allmählich Einzug in die Hitliste: Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche präsentieren „Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder“ auf Platz 37, Pentatonix feiern auf 43 „A Pentatonix Christmas“, Helene Fischer genießt ihr „Weihnachten“ an 65. Stelle und Rolf Zuckowski und seine Freunde sind wieder „In der Weihnachtsbäckerei“ (Rang 82).

In den Single-Charts erschallt Leonard Cohens „Hallelujah“ als höchster Neuzugang an 27. Stelle. Parallel entern Cohens Hits „Suzanne“ (61) und „You Want It Darker“ (81) das Geschehen. Die Pentatonix-Version von „Hallelujah“ rangiert auf Position 30.

Insgesamt elf New Entries gibt es in der aktuellen Woche, doch dem Rag’n’Bone Man („Human“) können sie allesamt nicht gefährlich werden. Die Top 3 runden Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie („Rockabye”) und David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis („Would I Lie To You”) ab.

Foto: Shindy/Facebook