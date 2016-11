Helene Fischer: Rätsel um angebliches Bäuchlein gelöst

Freitag, 18. November 2016, 16:23 Uhr

Ist Schlagerstar Helene Fischer (32) etwa schwanger? Dieses Gerücht greift seit der gestrigen (17. November) ‚Bambi’-Verleihung um sich. Da schien sich nämlich bei ein paar bestimmten Bildern der erfolgreichen Sängerin ein kleines Bäuchlein in ihrem engen, langen Abendkleid abzuzeichnen.

Ein paar Schlaufen, die womöglich „strategisch günstig“ um den Bauch „gewickelt“ waren, taten ihr übriges, um die Spekulationen anzuheizen. Zudem zeigten sich die Sängerin und ihr Freund, Moderator Florian Silbereisen (35) gestern auch nicht vor Veranstaltungsbeginn gemeinsam auf dem Roten Teppich. Beide waren stattdessen kurz vor Start der Preisverleihung bei der glanzvollen Gala im Stage-Theater am Potsdamer Platz in Berlin vorbei an den Fotografen in den Saal geschlichen. Alles Anzeichen dafür, dass da bald Nachwuchs im Hause Fischer/Silbereisen ins Haus steht? Zumal wirkte Fischer gestern Abend sehr sehr müde in der Show (siehe Video) als sie den Bambi für Integration an Jogi Löw mit überreichen durfte…

Gegenüber der ‚Bild’-Zeitung wurden die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft jetzt aber vom Management dementiert. Die Fans des Paares müssen sich also noch ein wenig gedulden. Diesen wurde am Donnerstag aber trotzdem etwas geboten.

Als Florian Silbereisen nämlich die Auszeichnung in der Kategorie Fernsehen bekam, gab es von ihm auch eine süße Liebeserklärung an seine Herzensdame. Er verkündete: „Hier sind heute so viele schöne Frauen. Verzeihen Sie mir aber, wenn die Allerschönste hier mit mir im Saal ist.“ Helene Fischer konnte dann auch nicht anders, als ganz gerührt mit Tränen in den Augen dazusitzen. Für ihren Liebsten gab es dann noch einen zärtlichen Kuss. Wenn diese beiden sich den Titel „Traumpaar der Schlagerszene“ nicht redlich verdient haben! (CS)

Foto: Hubert Burda Media/Sabine Brauer Photos/Dominik Beckmann