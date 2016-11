Kylie Jenner feuert ihre Mutter

Freitag, 18. November 2016, 8:18 Uhr

Das Kardashian-Küken Kylie Jenner will sich offenbar finanziell von seiner Mutter unabhängig machen. Dazu leitete sie nun die entsprechenden Schritte ein…

Die 19-Jährige hat anscheinend die Nase gestrichen voll von ihrer Mutter, die als Familienoberhaupt auch geschäftlich die Fäden zieht und am Erfolg ihrer Sprösslinge mitverdient. Die US-Version des ‚OK!Magazins‘ berichtet nun, dass sich Kylie unabhängig machen will. Ein Insider behauptete: „Sie ist ihrer Mutter dankbar dafür, dass sie sie in die richtige Richtung gelenkt hat. Aber Kylie musste sie feuern, weil Kris nicht länger von ihrer harten Arbeit profitieren sollte.“

Mittlerweile ist das Küken nämlich dick im Geschäft und verdient Millionen mit ihrer eigenen Kosmetik-Marke. Zudem gibt es ab Februar ihre ersten Sonnenbrillen. Über die neue Kollektion meint Kylie: „Das sind alles wir. Es macht total Spaß, so etwas kreieren zu können. Es unterscheidet sich sehr von unseren ‚Topshop‘- und ‚PacSun‘-Kollektionen, weil diese beide Kollaborationen waren. Deswegen hatten sie natürlich ein Mitspracherecht bei allem.“ Und auch ihre Kollektion für ‚Puma‘ steht in den Läden. Mit ihrem On-Off-Freund Tyga will sie bald eine eigene Familie gründen.

