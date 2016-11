Verlosung: Britney Spears gibt in neuem Video Pyjama-Party

Freitag, 18. November 2016, 11:46 Uhr

Britney Spears lädt zur Schlafanzugparty! Unter dem Motto „You and I, we ain’t gonna sleep tonight” hat sich die 34-jährige für ihre nächtliche Kissenschlacht-, Konfetti- und Kerzenschein-Session ebenso kompetente wie hotte Verstärkung in Haus geholt.

R&B-Shootingstar Tinashe ist Featured Artist auf der zweiten Single-Auskopplung aus ihrem aktuellen Erfolgsalbum „Glory“, das Ende August erschien (Achtung: die Albumversion ist noch OHNE Tinashe!). Geschrieben und produziert wurde der Song von Mattman & Robin (Taylor Swift, Ellie Goulding, Carly Rae Jepsen etc.), Julia Michaels (Jason Derulo, Justin Bieber etc.) und Justin Tranter (Justin Bieber, Fifth Harmony etc.).

Mit „Glory“ gelang Britney Spears der höchste Entry in den Offiziellen Deutschen Albumcharts seit dreizehn Jahren: ihr neuntes Studioalbum, das u.a. die Hitsingle „Make Me“ (featuring G-Eazy) enthält, enterte die Charts auf Platz drei. In den USA peakte „Glory“ auf Platz zwei, in Großbritannien auf Platz drei.

Mit über hundert Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Britney Spears einer der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten. Alleine in den USA verkaufte sie mehr als siebzig Millionen Alben, Singles und Songs. In ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, darunter ein Grammy Award, sechs MTV Video Music Awards (inklusive einem Lifetime Achievement Award) und zehn Billboard Music Awards.



klatsch-tratsch.de verlost frisches Britney-Merchandising, bestehend aus Shirts und Flip Flops (siehe Fotos)

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 25. November 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Britney Spears‘ und das gewünschte Format. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Foto: Dennis Leupold