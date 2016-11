Lady Gaga über ihre chronischen Schmerzen

Samstag, 19. November 2016, 10:12 Uhr

Lady Gaga leidet unter chronischen Schmerzen. Die 30-jährige Sängerin offenbarte ihren Fans, dass sie unter einer chronischen Krankheit leidet. “Ich habe einen entmutigenden Tag mit chronischen Schmerzen.“

Sie sagte weiter: „Aber ich fühle mich gesegnet, so starke und intelligente Ärztinnen zu haben. Ich denke auch an Joanne und ihre Kraft und der Tag wird etwas einfacher. Außerdem habe ich @wanaynay an meiner Seite. ‘Hey Girl, wir machen es einfacher, wenn wir uns gegenseitig hochhelfen‘“, schrieb die Musikerin auf ‘Instagram‘. Ihre Tante Joanne war im Alter von nur 19 Jahren an Lupus (Hauttuberkulose) gestorben. Das neue Album widmet Lady Gaga vor allem ihr und nennt nicht nur ein Lied daraus, sondern die ganze Platte ‘Joanne‘. Dies half nicht nur Gaga selbst, sondern auch ihrem Vater, die Krankheit und den Verlust zu verkraften.

Ein von #VoteHillary (@ladygaga) gepostetes Foto am 18. Nov 2016 um 15:45 Uhr

Und so verriet sie weiter: “[Das erste Mal als ich ‘Joanne‘ spielte], sah ich zu ihm herüber und sein Blick sagte ‘Wie hast du das gemacht? Woher wusstest du, dass ich genau das sagen wollte?‘.“ Auch wenn sie ihre Tante nie persönlich kennenlernen durfte, fühlt sich Lady Gaga durch ihren Vater mit ihr “verbunden“ und schrieb den Song in der Hoffnung, dass er seine Wunden “heilen“ möge.

Foto: WENN.com