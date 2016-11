Take Five: Das ist Till Brönners Zugabe für Obama

Samstag, 19. November 2016, 10:50 Uhr

Zum Abendessen gab es ein bisschen Jazz im Kanzleramt: Till Brönner griff am Donnerstagabend zur Trompete und spielte den Klassiker „Take Five“.

Das Abschiedsdinner im Kanzleramt hat für US-Präsident Barack Obama beschwingt begonnen – und mit einem musikalischen Wiedersehen. „Vielen Dank an Till Brönner für zehn Minuten guten Jazz zu Beginn des Abendessens“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag bei Twitter. In einem Video ist zu sehen, wie der Trompeter am Donnerstagabend den Klassiker „Take Five“ spielt – und Obama neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) steht und lächelnd lauscht.

Der Startrompete postete u.a. auch ein Foto auf seiner Facebook- und Instagram-Seite. Dabei war es quasi eine Art Zugabe. Brönner (45) war der einzige Deutsche, der im April an einem All-Star-Konzert auf Einladung der Obamas im Weißen Haus teilgenommen hatte. (dpa/KT)

Foto: Arne Dedert/Archiv