Der Bachelor: Ist Sebastian Pannek der Neue?

Sonntag, 20. November 2016, 12:28 Uhr

Neusten Berichten zufolge ist der RTL-Bachelor für die kommende Staffel der mondänen, bisweilen bizarr inszenierten TV-Kuppelshow identifiziert. Der Nachfolger von Leonard Freier soll der Kölner Sebastian Pannek sein.

.

Ein von S E B A S T I A N (@sebastian.pannek) gepostetes Foto am 20. Sep 2016 um 18:28 Uhr

Der 30-Jährige 1,84m große, dunkelblonde Beau der seinem Vorgänger auf den ersten Blick wie aus dem Gesicht geschnitten scheint, arbeitet als Model und zeigt sich auf seinem Instagram-Account gerne auch mal halbnackt. Der Wahl-Kölner modelte u.a. für Marc O’Polo, Esprit, Adidas, Puma, Opel, sogar RTL und Borussia Dortmund, Seit 2014 spielt er aktiv im Beach Soccer Team aus Düsseldorf.

Auf Instagram-Fotos ist der junge Mann mit den grünen Augen mit den Brustumfangmaßen 100cm auch im Urlaub am Grand Canyon ist er zu sehen. Für das Hamburger Magazin ’stern‘ „ein möglicher Hinweis auf die ‚Bachelor‘-Dreharbeiten, die in den vergangen Jahren auch in den USA stattgefunden hatten“. Bei Facebook gibt es jedenfalls seit gestern eine Fanpage, die bis zur Stunde über 1.140 Follower hat.

Der ‚Bachelor‘ wird vermutlich Ende Januar auf RTL starten. Der Sender hat die Personalie traditionsgemäß bislang nicht bestätigt. (PV)

Ein von S E B A S T I A N (@sebastian.pannek) gepostetes Foto am 6. Jul 2016 um 12:29 Uhr

Ein von S E B A S T I A N (@sebastian.pannek) gepostetes Foto am 3. Nov 2015 um 4:46 Uhr