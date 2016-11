Emilia Clarke kommt zu "Star Wars"

Sonntag, 20. November 2016, 15:02 Uhr

Emilia Clarke spielt im neuen ‚Star Wars‘-Film mit. Die 30-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Daenerys Targaryen in ‚Game of Thrones‘ weltberühmt.

Nun zog sie den nächsten großen Deal an Land und spielt in dem ‚Star Wars‘ Ableger über Han Solo mit. Sie wird darin an der Seite von Alden Ehrenreich, der die Hauptrolle übernimmt, zu sehen sein. Die Rolle des Han Solo in der Originalverfilmung wurde besonders durch die Star-Besetzung mit Harrison Ford berühmt. Weder der Titel des neuen Streifens noch Emilia Clarkes Charakter darin sind bisher bekannt. Im offiziellen Statement auf ‚StarWars.com‘ heißt es lediglich: „Emilia reist in eine weit entfernte Galaxie – und wird Han und Chewie treffen. (…) Clarkes Rolle wird einen dynamischen Cast von Charakteren abrunden, denen Han und Chewie bei ihren Abenteuern begegnen.“

Mehr: „Game of Thrones“-Prequel wird immer wahrscheinlicher

Neben Emilia Clarke und Alden Ehrenreich wird Donald Glover Lando Calrissian spielen, einen „Schurken, der sich in der galaktischen Unterwelt auf dem Vormarsch befindet“. Der ‚Star Wars‘-Ableger soll 2018 in die Kinos kommen.

Foto: WENN.com