Kim Kardashian freut sich für ihren Bruder

Kim Kardashian ist stolz auf ihren Bruder Rob. Die Reality-Queen ist seit zwei Wochen glückliche Tante und verriet nun sogar „sehr stolz“ auf den einzigen männlichen Spross aus dem Kardashian-Clan zu sein. Sie selbst ist bereits zweifache Mutter und beeindruckt davon, wie gut sich Rob Kardashian in seine Rolle als Vater eingefügt hat.

„Kim nimmt ihre Rolle als Tante sehr ernst. Kim fand es toll, Zeit mit Dream zu verbringen. Sie liebt Babys und hält Dream für das süßeste von allen. Sie ist sehr stolz auf Rob und wie ernst er seinen Job als Papa nimmt“, verriet ein Bekannter der Familie gegenüber ‚People‘. Zur Geburt schenkten sie und Ehemann Kanye West ihrer kleinen Nichte ein Paar ‚Yeezy‘ Turnschuhe. Auch der neue Papa ist überglücklich und schrieb auf ‚Instagram‘: „Heute war unglaublich. Ich bin so froh!! Danke @blacchyna, dafür dass du unser Baby bekommen hast und so stark bist.“ Die kleine Dream ist sein erstes Kind mit Blac Chyna, die bereits den vierjährigen King Cairo mit ihrem Ex Tyga hat.

Foto: WENN.com