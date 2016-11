Robbie Williams geht mit Tochter und Sohn auf Tour

Sonntag, 20. November 2016, 10:12 Uhr

Robbie Williams nimmt seine Kinder mit auf Tour. Der 42-jährige Sänger wird 2017 mit seinem Album ‘Heavy Entertainment Show‘ auf große Stadiontour durch Europa gehen. Dabei möchte er auf seine Frau Ayda und die beiden Kinder Teddy und Charlton nicht verzichten.

“Die Kinder werden mit mir auf Tour gehen – Ich freue mich“, erzählte der Superstar dem Magazin ‘Hello!‘. “Teddy hat meinen Auftritt bei ‘The X Factor‘ gesehen. Sie schaute Nicole Scherzinger an und sagte ‘Was denkt diese Dame?‘ Und ich dachte dann ‘Was denkt sie wohl?‘.“ Robbie Williams älteste Tochter Teddy ist mittlerweile vier Jahre alt, Söhnchen Charlton ist zwei. Von seinen Kinder will sich der Sänger jedoch keineswegs ablenken lassen und verspricht seinen Fans eine Megashow. “Meine Tour wird riesig. Und mein Temperament ist riesig – niemand hat so ein Temperament wie ich“, betonte er weiter.

“Und meinen Respekt für Frauen, niemand respektiert Frauen so wie ich. Und niemand singt ‘Let Me Entertain You‘ oder ‘Angels‘ so wie ich.“ Außerdem hofft der ehemalige Boygroup-Star darauf, beim berühmten ‘Glastonbury‘-Festival in seiner Heimat England auftreten zu können. Bleibt nur noch ein Wunsch offen, wie er verriet: “Ich wünsche mir, Ed Sheeran würde kommen und mit mir singen.“

Foto. AEDT/WENN.com