Sarah und Pietro Lombardi: Gemeinsames Essen zu gewinnen!

Sonntag, 20. November 2016, 10:26 Uhr

Heute um 20:15 Uhr findet die „Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht“ mit den RTL II-Trödelprofis statt. Dafür waren die Trödelprofis auf großer Shoppingtour rund um die Welt und haben die tollsten Exponate gesammelt.

Diese werden bei der Auktionsnacht versteigert, der Gewinn kommt Familie Zahumensky aus Filderstadt für ein behindertengerechtes Fahrzeug zugute. Zu den Prominenten der Show Dolly Buster, David Odonkor, Manuel und Konny Reimann, Gülcan Kamps und – Überraschung! – Sarah und Pietro Lombardi, die seit Wochen mit ihrer Trennung die Klatschspalten füllen.

Das ist halt der gravierende Nachteil aufgezeichneter Shows, wenn die Realität die Vergangenheit ganz schnell einholt. Vermutlich ist dies der letzte gemeinsame Auftritt des Noch-Ehepaares, wenn der Münchener Sender nicht noch mit weiteren abgedrehten Konserven aufwartet…

Die Trödelprofis Otto Schulte (li.), Sükrü Pehlivan (Mitte) und Mauro Corradino (re.) schwingen in „Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht“ den Hammer

Der Hammer: Die beiden Ex-Nonstop-Turteltäubchen haben in der vor Wochen aufgezeichneten Show – unmittelbar vor der überraschenden Trennung – ein „gemeinsames Eisessen in Köln“ ausgelobt! Pietro sagte dazu: „Dann machen wir einem schönen Tag in einer Eisdiele. Alles: Essen, trinken“. Daraus wurde dann schließlich ein Dinner, dass das Paar bezahlen wolle… Eingelöst wurde die Versteigerung offenbar bis jetzt noch nicht…

Die Promis geben in der Show ganz private Exponate in die Auktion, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Dolly Buster steuert beispielsweise ein selbstgemaltes Porträt von Romy Schneider bei, Auswanderer Konny Reimann einen Hut, David Odonkor stiftet ein persönliches Nationalelf-Trikot und „Traumfrau gesucht“-Star Walther lässt eine seiner komischen „Surprise“-Papiertüten versteigern.

Mauro, Otto und Sükrü setzen in dieser einzigarten Auktionsshow ihr ganzes Können und Verkaufstalent ein, damit sie am Ende ihr Ziel erreichen.

Fotos: RTL II