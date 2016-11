"Berlin - Tag & Nacht": Paula und Basti heiraten! Erste Bilder

Montag, 21. November 2016, 16:59 Uhr

Das wird das größte Spektakel, das die Fans von „Berlin – Tag und Nacht“ bisher gesehen haben. Die Hochzeit von Paula und Basti. Am Mittwoch, den 30.November, läuten die Hochzeitsglocken für das TV-Pärchen und zwar zur Primetime, um 20.15 Uhr.

Der Weg zur Liebeshochzeit von den BNT-Stars Paula und Basti war holprig, aber am Ende haben die beiden es doch durch die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung geschafft. Endlich, denn die Hochzeit wurden schon einmal verschoben. In einer Woche ist es soweit. Mittwoch nächste Woche geben sich die beiden das Ja-Wort. Und der Sender RTL2 hat sich dafür etwas ganz besonders ausgedacht. Einen ganzen „Berlin – Tag & Nacht“-Marathon. Erst kommt zur Einstimmung ab 19 Uhr die reguläre Folge Nr. 1321 der Scripted-Reality-Show und dann um 20.15 zur absoluten Primetime das große Hochzeits-Spezial.

Man kann sich fast sicher sein, dass bevor Paula und Basti vor dem Altar landen, noch jede Menge unerwartete Hindernisse auf sie zukommen werden. In der Vorschau verrät RTL2 bisher nur soviel: „Während Paula in der Schnitte gestylt wird, werden Bastis Nerven arg von seinem Trauzeugen Piet strapaziert, der unbedingt schon am Morgen die Trauringe an sich nehmen will. Kurz darauf ereignet sich bereits die erste Katastrophe.“

Bleibt zu hoffen, dass die Fans am Ende ihr langersehntes Happy End bekommen. Jetzt gibt’s jedenfalls Frische Bilder, die auf das grosse Ereignis einstimmen sollen. (LK)

Fotos: RTL 2