Lucas Cordalis und das Geheimnis seiner Faltenfreiheit

Bekämpft Lucas Cordalis die Falten mit Botox? Das jugendliche Aussehen des Sängers irritiert Fans und Zyniker gleichermaßen. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass er mit Botox und Beauty-OPs nachhelfen würde.

Nun hat er gegenüber ‚Promiflash‘ Klartext gesprochen. Der 49-Jährige hat nämlich kaum Falten, doch Botox ist offenbar nicht der Grund, warum man ihm sein Alter nicht ansehen kann. Denn von Operationen hält er persönlich gar nichts: „Ehrlich gesagt, mache ich mir da gar keine Gedanken darüber. Denn Schönheits-OPs finde ich, naja… Ich habe noch nie jemanden gesehen, der danach besser aussah. Ich finde, man sieht dann maskenhaft aus und ich persönlich bin gar kein Fan davon.“ Seine eigene Erklärung für sein junggebliebenes Gesicht ist einfach. „Gute Genetik“, sagt der Sohn von Costa Cordalis und wiederholt noch einmal ausdrücklich: „Gute Genetik!“ Doch nicht nur die tolle Veranlagung sorgt für die Faltenfreiheit.

Lucas ernährt sich nach eigenen Angaben nämlich sehr gesund. Außerdem rauche und trinke er nicht und sei mit seinem Leben sehr glücklich. Erst im August 2015 wurden er und Daniela Katzenberger Eltern der kleinen Sophia. Im Juni diesen Jahres folgte dann die Traumhochzeit auf dem Petersberg in Königswinter bei Bonn. Klingt ganz so, als würden den Sänger wirklich Liebe und Glück so jung erhalten!

Am 28. November startet bei RTL II die Dokusoap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“. Sie begleitet die ereignisreichen Vorbereitungen für diesen besonderen Tag in vier Episoden. Zusätzlich zeigt RTL II am 24. Dezember das Weihnachtsfest der Promifamilie als großes Live-Special – garantiert keine stille Nacht, aber mit Sicherheit ein frohes Fest!





