Preview "Office Christmas Party": Wer nicht feiert, wird gefeuert

Montag, 21. November 2016, 21:46 Uhr

Ho, Ho, Holy Shit! Wenn der DJ zum Geschlechtsverkehr aufruft, ein Rentier aus der Kloschüssel säuft und die Betriebsfeier zur Abrissparty wird, ist eines klar: Die Weihnachtsparty ist mächtig aus dem Ruder gelaufen.

In der abgedrehten Kinokomödie ‚Office Christmas Party‘ glänzt Jennifer Aniston als Spaßverderberin allererster Güte und Spießer-Chefin, ihren feierwütigen Bruder Clay mimt Schauspieler und Comedian T.J. Miller („Deadpool“, „Cloverfield“).

Für richtiges Chaos im Büro sorgen außerdem Jason Bateman („Kill the Boss“), Olivia Munn („X-Men: Apocalypse“) und Kate McKinnon („Ghostbusters“). Die Komödie lässt andere Weihnachtsfeiern alt aussehen.

Und darum geht’s: Familie hin oder her, die knallharte Geschäftsfrau Carol (Jennifer Aniston) ist fest entschlossen, die wenig lukrative Filiale ihres Bruders Clay (T.J. Miller) endgültig zu schließen. Doch so einfach lässt sich der beliebte Chef nicht unterkriegen. Er plant eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potentiellen Kunden zu beeindrucken und somit die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern.

Während der Party entwickelt sich jedoch eine unkontrollierbare Eigendynamik, in der jegliche Grenzen von Moral und Ordnung gesprengt werden.

Josh Gordon und Will Speck („Die Eisprinzen“, „Umständlich Verliebt“) inszenierten den Kinospaß einen gnadenlosen Ritt in den weihnachtlichen Partyabgrund. Kinostart ist am 8. Dezember. Hier gibt’s den neusten Trailer!

Fotos: Constantin