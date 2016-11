Justin Bieber beeindruckt von Cruz Beckhams Gesangstalent

Dienstag, 22. November 2016, 20:21 Uhr

Justin Bieber hat Cruz Beckham für das Cover seines Songs ‚Home To Mama‘ gelobt. Am Montag (21. November) veröffentlichte Victoria Beckham das erste Lied ihres Sohnes auf ihrem Twitter-Account.

Außerdem postete sie einen Link zum ‚SoundCloud‘-Profil des 11-Jährigen. Damit erregte sie nicht nur die Aufmerksamkeit der Fans, sondern auch die des kanadischen Popsängers. Dieser zeigte sich nämlich tief beeindruckt vom Talent des Newcomers. Der ‚Sorry‘-Hitmacher retweetete Victorias originalen Beitrag und schrieb dazu: “Junger Cruz! Toller Job, Kumpel #hometomama“. Beste Voraussetzungen also, um die Gesangskarriere des Youngsters den entscheidenden Antrieb zu geben. Auch online kam die Aufnahme super an: Bereits über 152.000 Mal wurde die Beckham-Version des Tracks angeklickt. Mehr als 2.500 Leute drückten auf das ‚Gefällt mir‘-Symbol.

Wenn es so weitergeht, vervielfacht der ambitionierte Künstler bestimmt auch in Rekordzeit seine Follower-Zahl. Im Moment hat er schon über 2.000 User um sich geschart. Dabei blieb das musikalische Talent von Cruz lange Zeit unentdeckt.

Wie Victoria in der ‚Late Night with Seth Meyers‘-Show enthüllte, habe die Familie nämlich erst vor kurzem festgestellt, dass der jüngste Sohn singen könne. Das Ex-‚Spice Girl‘ gestand: “Er ist immer der, der Fußball spielt. Eines Tages hat er einfach hinten im Auto gesungen und ich dachte mir: ‚Wow, du kannst das wirklich gut.’“ Die Beckhams selbst sind bekanntlich ein großer Fan des ‚What Do You Mean‘-Interpreten. So besuchte David gemeinsam mit allen Kindern im Oktober Justins Konzert in der ‚O2‘-Arena in London. An „Vitamin B“ mangelt es dem jungen Briten also schon mal nicht.

Foto: WENN.com