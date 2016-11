Mark Wahlberg in "Deepwater Horizon": Behind the Scenes

Dienstag, 22. November 2016, 11:42 Uhr

Sich zurücklehnen und die Action auf der Leinwand entspannt ansehen? Nicht bei Peter Berg. Mit seinem Action-Drama „Deepwater Horizon“, das diese Woche in den deutschen Kinos startet, will der Regisseur die Zuschauer mitreißen und dabei die Geschehnisse so realistisch wie möglich miterlebbar machen.

So wurde beispielsweise die Ölplattform auf einem gigantischen Wassertank detailgetreu nachgebaut und für die Kommandozentrale Monitore einer echten Bohrinsel verwendet – diese und weitere spannende Einblicke in den Schaffungsprozess des actiongeladenen Films gibt es in den nachfolgenden beiden Featurettes und einem Mini Making-Of zu sehen.

Und darum geht’s: 2010 steht die Ölbohranlage Deepwater Horizon kurz vor einem bahnbrechenden Rekord: Über 100 Millionen Barrel Öl sollen 70 Kilometer von der US-Küste entfernt aus dem Golf von Mexiko gefördert werden. Das Team um die beiden Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) ist beauftragt, die Bohrung vorzubereiten, doch ein Test zeigt, dass der Druck auf das Bohrloch viel zu hoch ist.

Trotz energischer Warnungen seitens der Crew geschieht, was man im BP-Konzern bis dahin für unmöglich hielt. Es kommt zu einen „Blowout“: Gas und Öl schießen unter enormem Druck unkontrolliert an die Oberfläche, mehrere gewaltige Explosionen sind die Folge. Über 120 Menschen sind plötzlich auf der Plattform eingeschlossen. Millionen Tonnen Öl strömen unkontrolliert ins Meer. Williams und sein Team setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Verletzten zu evakuieren und Überlebende zu retten. Ein brandgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Blockbuster-Spezialist Peter Berg hat bereits mit „Hancock“ und „Lone Survivor“ sein Gespür für erstklassiges Action-Kino bewiesen. Entstanden ist ein bildgewaltiges Action-Spektakel mit Starbesetzung: Neben Mark Wahlberg in der Hauptrolle spielen John Malkovich, Kurt Russell, Kate Hudson und Dylan O’Brien („Maze Runner“-Reihe).

Fotos: Studiocanal