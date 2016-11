Richard Lugner ist schwer krank

Dienstag, 22. November 2016, 8:40 Uhr

Richard Lugner leidet an einer schweren Krankheit. Der schillernde Wiener Baulöwe kann das Jahr 2016 wahrlich nicht als sein Glücksjahr bezeichnen. So steckt die Ehe nach der Teilnahme seiner Frau Cathy an ‚Promi Big Brother in einer schweren Krise.

Gegenüber ‚News.at‘ erklärte er nun, dass er krank ist: „Es ist etwas Schlimmes, aber ich werde es überleben, es wird schon wieder werden.“ Der Baulöwe will allerdings nicht verraten, um welche Krankheit es sich handelt. Bis Weihnachten müsse er sich im Krankenhaus behandeln lassen. Seine Frau steht ihm dieser Tage allerdings nicht bei, sondern kümmert sich um ihre Tochter Leonie, wie Lugner erklärte: „Ich muss das immer alleine machen. Sie ist mehr unterwegs als daheim. Was kann sie schon tun?“ Angeblich sind die beiden im Disneyland Paris unterwegs. Lugner aber blickt hoffnungsvoll nach vorn: „Im neuen Jahr wird es bergauf gehen.“

Laut ‚Bild‘-Zeitung soll Dr. Werner Mang gerade erklärt haben, dass alles wieder in Ordnung ist: „Richard und Cathy sind wieder versöhnt.“ Mang soll demnächst die Nase der Lugner-Gattin operieren, daher stünde er in engem Kontakt mit den beiden. Bisher äußerte sich das Paar allerdings noch nicht öffentlich zum komplizierten Beziehungsstatus. (Bang)

Foto: Burak Firat/WENN.com