"Bad Santa 2": Zum Kinostart gibt es diesen schrägen Weihnachtskalender

Mittwoch, 23. November 2016, 16:42 Uhr

Am Donnerstag startet ‚Bad Santa 2‚ in den Kinos. In der Rolle des Gauners und Kinderschrecks im Weihnachtsmannkostüm mit Hang zum Alkohol und kriminellen Aktivitäten ist erneut Angelina Jolies Ex Billy Bob Thornton („The Man who wasn’t there“) zu sehen.

Außerdem mit dabei Christina Hendricks („Mad Men“), Tony Cox („Die fantastische Welt von Oz“) und Oscar-Preisträgerin Kathy Bates („Tammy – Voll abgefahren“). Regie führte Komödien-Spezialist Mark Waters („Girls Club – Vorsicht bissig“).

Und darum geht’s: Angetrieben von billigem Whisky und Gier möchte Willie mit seinem Kumpan Marcus (Tony Cox) am Weihnachtsabend eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Chicago ausrauben. Wieder mit von der Partie ist der mollige und drollige Thurman Merman (Brett Kelly), ein 125 Kilo schwerer Sonnenschein, der es als einer der wenigen schafft, ein Stück Menschlichkeit in Willie hervorzubringen.

Als sich Willies Mutter Sunny Soke (die legendäre Kathy Bates), den beiden anschließt, beginnen die Probleme: Während Sunny versucht, die illegale Karriere der Bande anzukurbeln, steht sie deren kriminellen Fähigkeiten leider massiv im Weg.

Auch Willies neustes Objekt der Begierde, die kurvige und eher prüde Wohltätigkeitsdirektorin Diane (Christina Hendricks) mit einem Herz aus Gold und einer Libido aus Stahl, sorgt für so manche Komplikation.





klatsch-tratsch.de verlost pünktlich zum Kinostart und der Adventskalendersaison 1016 verlosen wir zwei Bier-Adventskalender von KALEA. Der Kalender hat einen Wert von 49 EUR, erhältlich auf Amazon oder im Webshop unter www.kalea.at“!

Inhalt: 24 unterschiedliche Bierspezialitäten und ein Verkostungsglas (Sorten, die im Handel nicht verfügbar sind!)

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 30. November 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Shaun das Schaf‘ und das gewünschte Format. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Fotos: Universum, Kalea