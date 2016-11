DSDS 2017: Youtube-Starlet Shirin David ist die Neue in der Jury

Mittwoch, 23. November 2016, 12:30 Uhr

Am 4. Januar ist es wieder so weit: Die quotentechnisch erfolgreichste Casting-Show Deutschlands geht in die 14. Staffel. RTL lüftete jetzt das Geheimnis, wer in der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ die süße Vanessa Mai (24) ersetzt.

Es ist You-Tube-Starlet Shirin David (21). Das bestätigte RTL heute offiziell. DSDS-Daddy Dieter Bohlen (62) holt die Bloggerin aber nicht nur wegen ihrem Internet-Fame bei der jungen Zielgruppe in die Jury, die Wahlkölnerin ist auch eine ausgebildete Vollblutmusikerin.

Die Karriere von Shirin David geht gerade steil. Mit nur 21 Jahren betreibt sie den dritterfolgreichsten YouTube-Blog in Deutschland, hatte schon einen Top10-Hit und ist nun auch noch das neue Gesicht in der 14. Staffel der DSDS-Jury. In der Casting-Show wird sie ganz Deutschland unter Beweis stellen müssen, dass sie mehr ist als nur ein blond gefärbtes Kardashian-Lookalike. Die Hamburger mit persischen und litauischen Wurzeln spielt, seit sie Teenager ist, Klavier, Geige und – man will es nicht glauben – Oboe. Zudem hat sie eine abgeschlossenen Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in Gesang, Schauspiel und Tanz.

Shirin selber freut sich auch schon riesig auf DSDS. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte sie: „DSDS hat meine Kindheit begleitet. Natürlich freue ich mich riesig, dabei zu sein. Ich bin total gespannt. Die Chance, andere Sänger auf ihrem Weg zu begleiten, begeistert mich.“ Mit der Personalie versucht RTL ganz sicher auch Shirins Youtube-Abonnenten als Zuschauer zu gewinnen, um die Quoten zu verbnesserm. Ein Versuch, der in der Vergangenheit regelmäßig scheiterte…

Spannend wird die Reise sicherlich.Auch für die Fans! Denn zum ersten Mal nach zwei Jahren, wird es wieder Live-Motto-Shows geben. Bei den letzten Staffeln würden die Top-10-Shows bereits vorher aufgezeichnet, nur das Finale war live. Die Fans waren alles andere als begeistert davon. Jetzt sind die Live-Shows zurück mit all den lustigen kleinen Patzern und Versprechern. (LK)

