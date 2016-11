Harald Glööckler: Bibelstunde in Berlin

Mittwoch, 23. November 2016, 18:22 Uhr

Das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ berührt auch viele Prominente, die Sammlereditionen für die Lutherbibel gestaltet haben. Einer von ihnen ist Harald Glööckler (51).

Der Modeschöpfer hatte heute einen Termin in einer Berliner Kirche: Er präsentierte einen Schmuckschuber zur Lutherbibel 2017. Seine Edition zeigt das Paradies, das er in seinem eigenen Leben verwirklicht hat. Er habe er sich von einem Matthäus-Vers inspirieren lassen, heißt es in der Mitteilung dazu. Der lautet: „Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast“. Für den Designer sei das Leben Reichtum und Überfluss, wenn man es als Geschenk annehme.

Glööckler ist nicht der einzige Prominente, der einen Buchschuber entworfen hat. Auch Jürgen Klopp, Janosch und Uschi Glas machten bei der Aktion zum Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ mit.

Die Lutherbibel 2017 ist der zum Gebrauch empfohlene Bibeltext der Evangelischen Kirche in Deutschland. (dpa/KT)





Foto: WENN.com