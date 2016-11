Larissa Marolt ist wieder Single

Mittwoch, 23. November 2016, 10:39 Uhr

Larissa Marolt ist wieder zu haben. Die 24-Jährige Alleskönnerin gab soeben nämlich die Trennung von dem Amerikaner Whitney Sudler-Smith bekannt. Fünf Jahre lang führten die beiden zwischen Wien und New York eine Fernbeziehung.

Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sagte sie: „Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte und daher möchte ich heute mitteilen, dass Whitney und ich seit längerer Zeit getrennt sind.“ Über die Gründe schweigt der Fernsehstar. 2011 hatte sie den 23 Jahre älteren Millionär kennengelernt. 2014 nahm sie am Dschungelcamp teil. Trübsal blasen ist allerdings nicht Marolts Absicht. So sagte sie weiter: „Mir geht es sehr gut und ich bin in meinem beruflichen und privaten Leben sehr glücklich“.

Im Sommer hatte Larissa (Auf dem Foto auch mit ihrem Vater links) noch erklärt, dass sie eine Familie gründen möchte: „Ich möchte selber mal Kinder haben. Am liebsten drei oder vier. Ich bin mit Geschwistern aufgewachsen und für mich ist das Wichtigste im Leben die Familie. Ich bin schon so ein Familienmensch, also drei Kinder könnten es schon mal sein.“ Erst kürzlich eröffnete sie ein eigenes Hotel.





Foto: WENN.com