Liam Payne und Cheryl Cole: Der hier bestätigt die Baby-Gerüchte

Seit Monaten kursieren Gerüchte, Cheryl Cole (einst Fernandez-Versini, 33), Freundin von One-Direction-Star Liam Payne (23) könnte schwanger sein. Bilder vom Oktober, die beide beim gemeinsamen Verlassen des ‚Nobu’-Restaurants in London zeigten, heizten diese Spekulationen nur noch weiter an.

Da schien die Sängerin nämlich einen möglichen Babybauch unter einem langen Mantel verdecken zu wollen. Brian Friedman (39), seines Zeichens ‚X Factor’-Choreograf hat die Gerüchte nun offenbar bestätigt. Der Kreativdirektor der ‚ITV’-Castingshow verriet nämlich dem ‚New!’-Magazin: „Jeder möchte verliebt sein, jeder möchte glücklich sein. Und jetzt bekommen sie zusammen ein Baby, also haben sie auf jeden Fall etwas Wunderbares gefunden.“ Er ergänzte weiter: „Es ist lustig, daran zu denken, wie lang es her ist, dass sie sich zum ersten Mal trafen. Da ist etwas Ironisches darin, dass sie beide den gleichen Weg in diese Industrie nahmen, daher haben sie auch sofort eine Verbindung zueinander.“

Bisher hat sich weder Liam Payne noch Cheryl Cole direkt zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert. Fans vermuteten jedoch schon etwas in dieser Richtung, als sich das One-Direction-Mitglied in seiner Twitter-Biografie als „glücklichster Mann der Welt“ bezeichnete. Das Paar ist mittlerweile etwa ein Jahr zusammen und fing 2015 kurz nach der Trennung der Sängerin von Ex-Gatte Jean-Bernard Fernandez-Versini eine Beziehung an. Bleibt nur abzuwarten, wie lange Cheryl Cole ihr angebliches Baby-Bäuchlein weiter „unter Verschluss“ halten kann…(CS)

Foto: WENN.com