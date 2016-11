Best Dress of the Day (417): Julianne Hough verzaubert in Schwarz

Donnerstag, 24. November 2016, 18:34 Uhr

Zum diesjährigen Finale der amerikanischen Tanzshow „Dancing with the Stars“ am vergangenen Dienstag erschien Schauspielerin Julianne Hough in einer traumhaften, schwarzen Robe auf dem roten Teppich.

Julianne Hough in Georges Hobeika

Die 28-Jährige präsentierte sich in einer edlen Kreation des libanesischen Modedesigners Georges Hobeika. Das bodenlange Dress mit Schleppe überzeugte mit meterweise Tüll und raffinierten, filigranen Blumenstickereien in Rot, Blau und Grün. Das feminine Oberteil mit Carmen-Ausschnitt punktete außerdem mit funkelnden Pailletten, die farblich auf die floralen Verzierungen abgestimmt waren. Durch das extravagant geschnittene Dekolleté konnte Julianne ihre Schultern perfekt in Szene setzen und stellte danke eines schwarzen Gürtels außerdem ihre schmale Taille zur Schau.

Dazu kombinierte die „Safe Haven“-Darstellerin Juwelen in Silber und Gold und betonte ihre Fingernägel mit einem herbstlichen Rotton. Mit einer edlen Hochsteckfrisur und rotem Lippenstift sorgte die hübsche Blondine für einen Glamour-Moment. (HA)

Foto: FayesVision/WENN.com