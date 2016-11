Daniela Katzenberger im Brautkleid beim Papst

Donnerstag, 24. November 2016, 12:30 Uhr

Es weihnachtet sehr im Hause Katzenberger-Cordalis! Nach ihrer romantischen Märchenhochzeit planen Daniela und Lucas das nächste Familienevent und das Fernsehen ist natürlich mit dabei!

Am Montag, 28. November 2016, um 20:15 Uhr startet bei RTL II eine neue Staffel ihrer TV-Rality-Doku. Das Promipaar wünscht sich nun ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Danielas Verwandtschaft und dem gesamten Cordalis-Clan. Die erste Episode „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“ begleitet die Katze und ihren Kater unter anderem bei einem romantischen Wochenende in Rom.

Bevor der Weihnachtstrubel losgeht, brechen Daniela und Lucas zu einer ganz besonderen Reise auf. In Rom verbringen die beiden einige romantische Tage und treffen dort den Papst. Bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz kommen sie ihm in ihrem Brautkleid ganz nah: „Man kann sich kaum vorstellen, was auf dem Petersplatz für eine Atmosphäre herrscht. Das ist wie bei einem Popkonzert. Lucas und ich standen ganz vorne, das war echt sehr beeindruckend.“

Außerdem haben Daniela und Lucas alle Hände voll zu tun, um das große Familienweihnachtsfest vorzubereiten und das steht wieder komplett unter Danielas Motto „Mehr ist mehr“. Vom Geschenke-Shopping über die Deko-Organisation bis hin zur Suche nach der schönsten Weihnachtskapelle – das Promipaar erlebt jede Menge Überraschungen und auch Töchterchen Sophia hält ihre Eltern auf Trab.

Lucas schmiedet darüber hinaus musikalische Pläne für das Familienevent. Schließlich darf die Musik nicht zu kurz kommen, wenn Familie Katzenberger-Cordalis Weihnachten feiert.





Fotos: RTL II