Jennifer Lawrence: Riesenlob für Chris Pratt

Donnerstag, 24. November 2016, 13:43 Uhr

Jennifer Lawrence preist Chris Pratt in den höchsten Tönen. Die ‚Oscar‘-Gewinnerin ist demnächst in ‚Passengers‘ neben dem ‚Guardians Of The Galaxy‚-Darsteller zu sehen.

Die Schauspielerin meinte über ihren Kollegen: „Chris Pratt ist die am härtesten arbeitende Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe.“ Die 26-Jährige wird in dem neuen Film ab dem 5. Januar 2017 auch mit Michael Sheen, Laurence Fishburne und Andy Garcia auf der Leinwand zu bewundern sein. Gegenüber ‚ET Canada‘ verriet die talentierte Blondine: „Es war eine wunderschöne Erfahrung, weil wir alle so leidenschaftlich dabei waren.“ Der Sci-Fiction-Streifen handelt von zwei Passagieren auf einem Raumschiff, die mit einer großen Gruppe auf eine 120-jährige Reise zu einem anderen Planeten geschickt werden. Die beiden wachen jedoch 90 Tage zu früh auf.

Der ‚Tribute von Panem‘-Star erklärte dazu: „Es wird schnell klar, dass etwas sehr falsch läuft mit dem Schiff und die Schwerkraft setzt aus und alle Roboter versagen. Jim und ich sind in einem Rennen gegen die Uhr, um herauszufinden, was falsch mit dem Schiff ist und wie wir es reparieren können – nicht nur, um unsere Leben zu retten, sondern die Leben der 5.000 Leute, die auf dem Schiff sind.“

Fotos: SonyPictures