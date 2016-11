Spice Girls: Neuer Song geleakt

Donnerstag, 24. November 2016, 11:27 Uhr

Der neue Song der ‚Spice Girls‘ ist im Netz erschienen. Das dreiminütige Pop-Lied markiert die musikalische Rückkehr von Geri Horner, Emma Bunton und Mel B, die als Trio ‚GEM‚ ein Comeback gewagt haben.

Nicht mehr mit von der Partie sind dagegen Victoria Beckham und Mel C. ‚Song For Her‘ ist ein chorus-lastiger Track, in der die drei Mädels darüber singen, wie stolz sie sind, Frauen zu sein. Die Lyrics lauten folgendermaßen: „Das ist ein Song für sie/ Du weiß, dass du es leuchten lässt/ Du weißt, wer du bist/ Steh auf, steh auf/ Sie hat diesen Boom-boom Pop/ Das ist etwas, was keiner aufhalten kann/ Sie hat diesen Song für sie“. Der als Powerhymne gedachte Track traf bei den Fans jedoch nicht auf Begeisterung.

Ein Twitter-Kommentar lautete zum Beispiel: „Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass ‚Song For Her‘ zeigt, dass diese ‚GEM‘-Idee der ‚Spice Girls‘ niemals wieder erwähnt werden sollte.“ Laut einem anderen User ist der Song gar „so schrecklich wie ein Eurovision-Beitrag“. Auch ein weiterer Anhänger zeigte sich enttäuscht: „Ich liebe die #SpiceGirls, aber das hier nicht. Hört sich an, als habe es ein Kind geschrieben.“ Oje, so hatten sich Geri, Emma und Mel ihre Rückkehr auf die große Bühne sicher nicht vorgestellt…

Foto: WRNN.com