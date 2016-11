Katy Perry und Orlando Bloom: Thanksgiving im Nachthemd

Freitag, 25. November 2016, 17:07 Uhr

Von wegen Trennung! Das wollten Popstar Katy Perry (32) und ihr Freund, Schauspieler Orlando Bloom (39) ihre Fans nun wohl mit einem Thanksgiving-Video wissen lassen. Gestern postete die ‚Roar’-Sängerin nämlich Clips und Bilder auf Instagram, die die beiden bei dem Fest in zueinander passenden süßen Pyjama-Einteilern zeigen.

Was dabei noch auffällt: Der Hollywoodstar scheint schon richtig gut in die Familie der Musikerin aufgenommen worden zu sein. Während die gesamte Mannschaft nämlich in der Küche werkelte, hielt der Herr ganz liebevoll ein Baby im Arm. Am Dienstag (22. November) hatte die ‚InTouch Weekly’ erst über eine angebliche Trennung des Paares berichtet, das seit zehn Monaten zusammen ist.

Demnach soll Orlando Bloom kurz nach Halloween gegenüber einigen Freunden verraten haben, dass er die Beziehung beenden wolle. Er wäre nämlich „nicht bereit, zu heiraten und Kinder zu kriegen“, so eine angebliche Quelle gegenüber der US-Zeitschrift.

Auch Katy Perry wurde mit der Aussage zitiert, dass „sie sich auf verschiedenen Lebenswegen befinden und obwohl sie ihn sehr mag es Zeit wäre, die Sache zu beenden.“ Dass an diesen Behauptungen offensichtlich nicht viel Wahres dran sein kann, beweist die harmonische „Instagram-Story“ der Sängerin. Orlando Bloom war zuvor von 2007 bis 2013 mit Model Miranda Kerr (33) verheiratet, mit der er den Sohn Flynn (5) hat. Katy Perry heiratete 2010 Schauspieler Russell Brand (41), mit dem sie bis 2012 zusammen war. (CS)

#VIDEO | "You don't choose your family but I can't quit em now ????????" from @katyperry's instagram story pic.twitter.com/pr2ydWbpz6 — Katy Perry Pics (@katyspics) 25. November 2016

Foto: Instagram