Kerstin Ott: Die, die immer lacht, hat ein neues Video

Kerstin Ott, norddeutsche Sängerin, Songschreiberin und Musikerin, liebt die kleinen Gesten; das Authentische, Unverstellte, Ungeschminkte, das die 34-Jährige aus dem zwischen Hamburg und Husum gelegenen Städtchen Heide in ihren Songs verarbeitet.

Ihr Top 2-Megahit „Die immer lacht“ zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Songs des Jahres 2016 und wurde kürzlich mit dem Platin-Award ausgezeichnet. Auch die im vergangenen August releaste Nachfolgesingle „Scheissmelodie“ avancierte schnell zum Sommerhit und konnte seither mehr als 14 Millionen Video-Views generieren. Mit „Herzbewohner“ legt Kerstin Ott, am 02. Dezember, nun ihr lange erwartetes Debütalbum vor!

Vor gut 15 Jahren komponierte Kerstin Ott die Akustikfassung ihrer Durchbruchssingle „Die immer lacht“ für ihre Freundin, die eine Bekannte kurze Zeit später ohne ihr Wissen auf YouTube postete. 2015 erkannte das deutsche Produzententeam Stereoact das enorme Hit-Potenzial des Liedes und veröffentlichte eine tanzbare House-Version, die sie über Nacht an die Spitze der Singlecharts katapultierte. Mit ihrem sofort ins Ohr gehenden Mix aus modernem Dance-Pop und Schlager erreichte sie Platz 2 der Charts, hielt sich ein halbes Jahr in den Top 10 und wurde mit Platin ausgezeichnet. Nach gefeierten Auftritten in Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz macht Kerstin Ott nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere.

Auf ihrem Debütalbum „Herzbewohner“ verbindet Kerstin Ott eingängige Melodic/ Deep House-Sounds und treibende Club-Beats mit einer entspannten Akustikgitarre und ihren ungewöhnlichen deutschsprachigen Vocals zu einer völlig eigenständigen und neuen Stilrichtung zwischen Pop, Dance, Folk und Schlager. Gemeinsam mit Produzent Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Christina Stürmer, Lena, Amy MacDonald) hat Ott ihre musikalischen Visionen erstmalig auf einem Longplayer umgesetzt.

Ihre brandneuen Single „Kleine Rakete“ schließlich die Triebwerke klar macht, um mit frischem Schub der nüchternen Realität zu entfliehen. „In dem Song geht es um mein Herz als kleine Rakete, die sich von Zeit zu Zeit meldet und mir mitteilt, dass wir aufbrechen und neue Dinge erleben müssen.“

Foto: Ben Wolf