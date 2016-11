Nick Lachey: Baby-Überraschung zum Erntedankfest

Freitag, 25. November 2016, 18:12 Uhr

98-Degrees-Star Nick Lachey (43) und seine Gattin Vanessa (36) werden im kommenden Frühjahr zum dritten Mal Eltern (wir berichteten). Um ihrem Ehemann das Geschlecht ihres Kindes zu verraten, hatte sich die US-Moderatorin und Schauspielerin dabei eine sehr süße Überraschung ausgedacht.

Das rührende Video dazu postete die 36-Jährige gestern (24. November) zu Thanksgiving auf Instagram. Der Clip, der aus dem Sommer stammt, wurde vom Song ‚All Because Of You’ begleitet, einer der größten Hits der Boygroup 98 Degrees. Darin ist zu sehen, wie Nick Lachey mit Koffer beladen nach Hause kommt, wobei Sohn Camden (4) ihn mit einem blauen Ballon begrüßt. Dann werden weitere Umarmungen mit Gattin Vanessa und Töchterchen Brooklyn (22 Monate) ausgetauscht. Dabei ruft der Sänger an seine Ehefrau gerichtet aus: „Ich wusste, dass du es wusstest!“ Und um auch alle restlichen Zweifel zu beseitigen, hatte die MTV-Moderatorin das Zuhause mit großen blauen Ballons mit der Aussage dekoriert: „Es ist ein Junge.“

Ein von Vanessa Lachey (@vanessalachey) gepostetes Video am 24. Nov 2016 um 14:32 Uhr

Das süße Video, das Vanessa Lachey gestern mit ihren Fans teilte, kommentierte sie zudem mit: „Es gibt so viel, für das ich dieses Jahr dankbar bin…besonders unsere kleinste Lachey. Als Daddy diesen Sommer von der Tour heimkam und wir in unser neues Haus zogen, habe ich die Neuigkeit mit ihm geteilt. Jetzt teile ich sie mit euch!“ Das Paar traute sich im Juli 2011 nach mehreren gemeinsamen Jahren. Nick Lachey war zuvor vier Jahre mit Popsängerin Jessica Simpson (36) verheiratet, von der er sich 2006 aber scheiden ließ. (CS)

Foto: WENN.com