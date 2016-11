Perrie Edwards: Nach Zayn Malik jetzt ein Fußballer?

Freitag, 25. November 2016, 19:22 Uhr

Little-Mix-Star Perrie Edwards (23) soll angeblich in FC-Arsenal-Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (23) einen neuen Herzensmann gefunden haben. Das berichtet das britische Klatschblatt ‚The Sun’.

Demnach hätten die beiden in den letzten Wochen offenbar einige Dates gehabt. Anscheinend sei die Ex-Verlobte von Popstar Zayn Malik (23) kürzlich auch im ‚Emirates Stadium’ in London gesichtet worden. Da hätte sie den Fußballstar offenbar von dessen persönlicher Loge aus „live in Action“ bewundert. Eine angebliche Quelle verriet: „Es ist noch sehr früh zwischen Perrie und Alex. [Aber] da ist auf jeden Fall eine Chemie [zwischen ihnen] und sie haben es genossen, zusammen Zeit zu verbringen.“

Nachdem die ehemalige Verlobte von Zayn Malik von diesem per SMS abserviert wurde, wolle die Dame ihr Liebesleben „nicht mehr öffentlich machen“, so der „Insider“.

Perrie Edwards soll sich daher im Oktober auch ganz im Geheimen von Schauspieler Luke Pasqualino (26) getrennt haben. Gegenüber der ‚Daily Mail’ verriet eine angebliche Quelle dazu, dass einfach „der Funke“ zwischen der Sängerin und dem Schönling nicht übergesprungen wäre. Vielleicht klappt es ja jetzt aber mit dem britischen Fußballstar Alex Oxlade-Chamberlain… (CS)

Foto: IPA/WENN.com