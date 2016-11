Taylor Swift: Thanksgiving-Party mit ihrer Clique

Freitag, 25. November 2016, 12:29 Uhr

Taylor Swift hat den amerikanischen Feiertag im Kreise ihrer Liebsten verbracht und ihre Fans mit einigen Fotos das Fest ebenfalls versüßt.

Die 26-Jährige feierte das amerikanische Erntedankfest am Donnerstag mit einigen engen Freunden. Darunter befanden sich unter anderem die Modelschönheiten Lily Donaldson und Martha Hunt, ihr Physiotherapeut Dr. Jari, ihr Bruder Austin sowie ihre Eltern Scott und Andrea. Gemeinsam verbrachte die lustige Truppe einen spaßigen Tag auf dem Anwesen der ‚Blank Space‘-Sängerin in Rhode Island, New England.

Auf ihrem Instagram-Account lud die Blondine einige Fotos sowie ein Video von dem besonderen Tag hoch. Die Freunde toben auf dem Strand herum und tragen zum Schutz vor der bitteren Herbstkälte warme Schals und Mützen. Die Clique jagt einander durch den Sand und hat sichtlich Spaß dabei.

Ein von Taylor Swift (@taylorswift) gepostetes Video am 24. Nov 2016 um 17:40 Uhr

Ein Clip dokumentiert außerdem, wie sich Taylor und ihre Freunde an der ‚Mannequin Challenge‚ versuchen. Hier stehen alle Anwesenden wie festgefroren da, bis sie auf einmal zu shaken und tanzen anfangen.

Später am Abend gab es dann noch leckeres Essen und natürlich auch alkoholische Drinks. Todrick Hall, der beste Freund des Stars, lud auf seinem Account ein Foto der elfköpfigen Truppe hoch, wie sie alle gemeinsam um den Esstisch sitzen. Daneben schrieb er ganz simpel die Worte: „Happy Thanksgiving.“ Welcher Fan würde da nicht neidisch werden?

