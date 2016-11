Eddie Redmayne: Oscar mit Unterhose

Samstag, 26. November 2016, 10:22 Uhr

Eddie Redmayne hat seinem ‚Oscar‘ Unterwäsche angezogen. Letztes Jahr erhielt der 34-Jährige für seine Rolle in ‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘ die begehrte Hollywood-Trophäe als bester Schauspieler.

Seitdem befindet sich die Auszeichnung in seinem Zuhause. Doch der Rotschopf hat achtgegeben, damit der goldenen Mann durch seine schamlose Blöße keinen Anstoß erregt. Der ‚The Danish Girl‘-Darsteller berichtet schmunzelnd: “Mein ‚Oscar‘ ist in meinem Apartment in London gleich neben dem Sofa und er sieht so glänzend und fast unreal aus. Und er hat Unterhosen an, die mir Jimmy Kimmel geschickt hat. Weiße Unterhosen mit Klettverschluss und blauen Streifen.“ Im Interview mit dem ‚Heat‘-Magazin sprach der Frauenschwarm auch über die derzeitige Beliebtheit seiner britischen Landsmänner in Hollywood.

Zwar habe er “keine Ahnung“, warum das so sei, doch gleichzeitig zeigte sich Eddie sehr froh über dieses Phänomen. Und welche seiner Kollegen sieht der Star besonders gerne auf der Leinwand? “Ich bewundere so viele – Ben Whishaw ist ein Genie. Andrew Garfield, Ben Cumberbatch, Jack O’Connell – ich finde, er ist unglaublich. Ich habe eine sehr lange Liste“, gesteht der Engländer.

Foto: WENN.com