Richard Lugner an Krebs erkrankt

Richard Lugner hat Krebs. Vor einigen Tagen hat der Baulöwe selbst zugegeben, schwer krank zu sein. Gegenüber ‚News.at‘ erklärte er: „Es ist etwas Schlimmes, aber ich werde es überleben, es wird schon wieder werden.“

Nun ist ans Licht gekommen, wie schlimm es wirklich um den 84-Jährigen steht. Bereits seit dem 14. September habe er gewusst, dass etwas nicht stimmen würde: In seinem Blut wurden nämlich stark erhöhte PSA-Werte festgestellt. Am 17. Oktober kam dann der Diagnose-Schock: Prostata-Krebs! Im Interview mit der ‚Kronen Zeitung‘ berichtet der der Wiener Baulöwe: „Ich habe vier Urologen zu Rate gezogen. Drei haben Strahlentherapie empfohlen, einer wollte operieren.“ Seit dem 11. November würde sich Lugner nun im Wiener Krankenhaus in Therapie befinden – „in Begleitung meiner Frau“, so der berüchtigte Opernball-Zampano.

Zwischen Cathy und ihm hat es zuletzt allerdings heftig gekriselt, sogar von Scheidung war die Rede gewesen. Auch das letzte Wochenende verbrachte das Paar eben nicht zusammen, sondern getrennt – Cathy war mit Tochter Leonie in Paris unterwegs. Ob diese Krise das Ehepaar einander wieder näher bringt? Der Genesung des Österreichers würde ein bisschen Familienfrieden sicher nicht schaden… (Bang/KT)

