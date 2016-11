Zayn Malik ist der bestangezogene Mann 2017

Samstag, 26. November 2016, 16:44 Uhr

Es läuft wirklich ganz ausgezeichnet für den jungen Mann: Nicht nur, dass Zayn Malik (23) mit Topmodel Gigi Hadid (21) so ungefähr die heißeste Freundin der Welt hat, er wurde gerade auch noch vom Magazin „GQ“ zum am besten angezogenen Mann in Großbritannien gekürt! Ein Grund dafür war sicher auch sein tolles Outfit bei der diesjähirgen MET-Gala.

Mit stolzen 59% der Stimmen wurde Zayn Malik zum „Best Dressed Man in the UK 2017“ gewählt – obwohl 2016 noch gar nicht vorbei ist. Und das schon zum zweiten Mal! Bereits im Jahr 2013 konnte er sich mit diesem Titel rühmen. Damit ist Zayn der erste Mann in der Geschichte des Magazins, der diesen Thron zweimal besteigt.

Und Zayn, der dieses Jahr mit seinem ersten Soloalbum „Mind Of Mine“ Kritiker wie auch Fans überzeugte, will jetzt auch in der Fashion-Welt voll durchstarten. Vor einem Monat verkündete er mit dem Modelabel Versace zu arbeiten. Zayn entwirft eine exklusive Capsule-Kollektion für die Linie Versace Versus mit dem Titel ‚Zayn x Versace‘.

Auf Platz 2 der „Best Dressed“-Liste landete übrigens der Ex-Boyfriend von Taylor Swift, Schauspieler Tom Hiddleston (35). Sein Style ist zwar weniger experimentelle als der von Zayn, dafür hat der Hauptdarsteller aus „Kong: Skull Island“ eine mühelose Coolness und Männlichkeit in seinen Looks, die man nicht imitieren kann. Die komplette Liste wird traditionell erst im Januar 2017 veröffentlicht und dann mal sehen, wer sich noch alles auf den niedrigeren Rängen tummelt. (LK)

Foto: ABC/WENN.com