Ryga: Die Letten können auch hammerharte Popmusik!

Sonntag, 27. November 2016, 19:48 Uhr

Mit der Single „Candy Man“ veröffentlicht die lettische Band Ryga am 2. Dezember die erste Single aus ihrem neuen Album, das Anfang 2017 erscheinen wird.

In „CandyMan“ bringen die Letten in ironischer Form ihre Meinung über den Protz-Australier Travers Beynon (aka CandyMan) zum Ausdruck. CandyMan ist auch mittlerweile in Deutschland ein Begriff, insbesondere sein Umgang mit Frauen hat auch hierzulande für einige Furore gesorgt! In Australien ist der Liebling der Klatschpresse, Fotos, wie er Frauen an einer Leine durch die Gegend führt, gingen um die Welt.

Die Hauptrolle im Video übernimmt dabei Marcis Judzis, der Kopf der Band, selber. Außerdem spielen in dem Clip die bekanntesten lettischen Theater- und Filmschauspieler mit.

Mehr zum Thema „Die Russen kommen“ (10): Nikolai Baskow

Fotos: Deinats