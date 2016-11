Iggy Azalea: Rührende Botschaft an ihren Beauty-Doc

Montag, 28. November 2016, 13:42 Uhr

Iggy Azalea dankt ihrem Schönheitschirurgen zu seinem Geburtstag. Dr. Ashkan Ghavami hatte der Rapperin die Nase und die Brüste operiert.

Auf Instagram veröffentlichte die Musikerin nun ein Bild von sich und dem Arzt und schrieb: „Es ist nur offensichtlich, dass ich den Mann im Arm halte, dem ich meine fabelhafte Nase und meine Brüste mit großer Hochachtung zu verdanken habe. Ash, du bist so irrsinnig witzig, talentiert, spannend, ein progressiver Denker und jemand, der die Frauen dabei unterstützt, mit ihren EIGENEN Körpern das zu tun, was sie wollen (so viele Männer können dieses Gefühl nicht verstehen). Also lass uns auf dich anstoßen! Ich bin froh, dich als Freund zu haben.“

Mehr zu Iggy Azalea: „Ich habe die beste Vagina der Welt“

Ein von Iggy Azalea (@thenewclassic) gepostetes Foto am 26. Nov 2016 um 13:41 Uhr

Die 26-Jährige ist bekannt für ihre Kurven und ihre Offenheit bezüglich Schönheitseingriffen. Ihr Arzt antwortete gerührt: „Tausend Dank für alles! Deiner mutigen Selbstsicherheit gebührt Respekt. Mein Geburtstag ist vollkommen. Menschen wie du, die ihren eigenen Weg gehen, egal wer sich in den Weg stellt, kommen IMMER voran, vor allem für sich selbst.“ Im Juli bedankte sich die Australierin bereits für ihre perfekte Oberweite bei ihrem Vertrauten: „Er ist der Grund, warum ich so wunderschöne kecke Brüste habe.“ (Bang)

Foto: FayesVison/WENN.com